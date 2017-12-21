Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, bu hafta Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinden olan İrlanda merkezli Ryanairin pilotları için Almanya'da yapılan müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre, iş bırakma eyleminin 22 Aralık Cuma günü saat 05.01 ile 08.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, grevin Almanya'daki tüm uçuşları etkileyeceği vurgulandı.

VC'nin dün şirketle yapmayı planladığı ilk müzakere görüşmelerinin işveren tarafından iptal edildiği bildirilen açıklamada, "Çünkü şirket, müzakere masasında bulunan 5 VC konseyi üyesinden 2'sini reddetti." denildi.

VC, söz konusu grev girişimiyle Ryanair pilotları için adil çalışma saatleri ve piyasa koşullarına uygun ücretler için bir düzenleme hedefliyor.

Almanya genelinde yaklaşık 9 bin 600 üyesi bulunan sendika, sivil havacılığın refah ve güvenliğine katkıda bulunmanın yanı sıra teknik işler ve sanayi işleri ile ilgili üyelerinin menfaatlerini korumayı amaçlıyor.

Sendika daha önce de Lufthansa havayolları şirketi ile olan anlaşmazlıklar nedeniyle defalarca grev kararı almış ve uzun süre gündemde kalmıştı.

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