Almanya'da sığınmacı krizi devam ediyor

Merkel, Alman kamu televizyonu ZDF'teki ''Berlin Direkt'' programında CDU ile CSU mülteci politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle süren kriz hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ile sığınmacı ve iltica konularında yaşanan sıkıntıya ilişkin, "Sorumluluk taşıma adına CSU ile bir sonuca ulaşmak için elimden geleni yapacağım." dedi.
''Sorumluluk taşıma adına CSU ile bir sonuca ulaşmak için elimden geleni yapacağım'' ifadesini kullanan Merkel, İçişleri Bakanı'nın sınıra gelen sığınmacıları geldikleri yere gönderme planına değinerek, bunun AB düzeyinde çözülmesi gereken bir konu olduğunu söyledi.
CDU ve CSU'nun birlikte çalışmaya devam etmelerini istediğini aktaran Merkel, Brüksel'deki AB zirvesinde yapılan görüşmelerin sonrasında CSU'nun talebinin de karşılandığına inandığını belirtti.
Merkel, CSU'nun olası bir güvenoyu oylaması istemesiyle ilgili olarak da ''Adım adım göreceğiz.'' diye konuştu.
İnsan kaçakçılarıyla mücadelenin önemine dikkati çeken Merkel, Avrupa'nın buna seyirci kalamayacağını vurgulayarak, ''Biz köprüleri yükseltmenin aksine insan tacirlerini durdurma konusunda neler yapabiliriz bunu konu ediniyoruz.'' dedi.
Sığınmacılar konusunda AB'de varılan uzlaşıya işaret eden Angela Merkel, bu konuda çalıştığını belirterek, ''Ben köşemde olan biteni sessizce izleyip oturmadım.'' ifadesini kullandı.
Angela Merkel, herkesin sığınmacı krizinde durumun ne kadar ciddi olduğunun farkında olduğunun altını çizdi.
Öte yandan, Münih'te parti kurmaylarını toplayan CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB'de varılan uzlaşının kendi tekliflerini karşılayacak etkide olmadığını kaydetti.
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