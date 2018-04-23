Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin ilk kadın lideri seçilen Andrea Nahles kimdir?

- Reuters Andrea Nahles

Almanya'da eski Çalışma Bakanı Andrea Nahles, iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) 155 yıllık tarihindeki ilk kadın genel başkan seçildi.

47 yaşındaki Andrea Nahles genel başkanlık yarışında eski polis ve Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange'e üstünlük sağladı.

Nahles seçimde oyların yüzde 66'sını aldı.

Wiesbaden'deki SPD Kongresi'nde sonucun belli olmasının ardından partililere seslenen Nahles, sosyal adalet ve refah için mücadele etme sözü verdi.

"Ekonomide ve finansta dayanışmaya ihtiyacımız var" diyen Nahles, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bu küresel, neo-liberal ve turbo-dijital dünyada en çok eksik olan şey dayanışma. Ve dayanışma dürüst olmak gerekirse, bir ölçüde sosyal demokraside de en çok eksik olan şey."

SPD Genel Başkanı Martin Schulz, partisinin geçen yıl Eylül ayındaki son genel seçimde 1933'ten bu yana en kötü sonucu olmasının ardından istifa etmişti.

'Ya ev kadını olmak istiyorum ya da Almanya Başbakanı'

SPD'nin ilk kadın lideri seçilen Andrea Nahles, partinin sol kanadından.

Geçmişte SPD'nin gençlik örgütü Jusos'ta yöneticilik de yapan Nahles, sendikalara yakın bir isim.

Açıksözlü bir kişi olarak bilinen Nahles bir kez, "Ya ev kadını olmak istiyorum ya da Almanya Başbakanı" demişti.

SPD, Avrupa'nın en eski sosyal demokrat partisi.

Partide bazı kesimleri Nahles'i, Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ile yeniden koalisyon hüklümeti kurulmasına destek verdiği için eleştirmişti.

- Getty Images Andrea Nahles ve Angela Merkel

Andrea Nahles, Angela Merkel'in aksine eski Batı Almanya kökenli bir siyasetçi.

Nahles ayrıca Protestan Merkel'in aksine Katolik.

Siyasi farklılıklarına karşın iki liderin yakın bir ilişki kurdukları belirtilior.

Eifel bölgesinde doğup büyüyen Nahles, Weiler Köyü'ndeki evini hala koruyor ve Berlin'de olmadığı zaman orada vakit geçiriyor.

Alman Dili ve Edebiyatı mezunu Nahles, yalnız yaşıyor ve bir kız çocuk annesi.

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