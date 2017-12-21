Almanya'nın Karlsruhe şehrinde terör saldırısı planladığı tahmin edilen 29 yaşındaki Dasbar W., polis tarafından gözaltına alındı.

Dasbar W.'nin Karlsruhe'nin Schloss Meydanı'ndaki buz pisti sahasına bir araçla saldırmayı planladığı tahmin ediliyor.

Şüphelinin Eylül ayında sürücü olarak çalışmak için çok sayıda kargo servisine başvurduğu kaydedilirken, zanlının Almanya doğumlu Alman vatandaşı olduğu açıklandı.

Evinde yapılan aramada da DEAŞ'ın eylemlerine destek verdiği, 2015 ve 2016 yıllarında Irak'a giderek DEAŞ'a katıldığı, silah eğitimi aldığı ve Erbil'deki saldırıya elverişli hedefler için keşif yaptığı öğrenildi. Dasbar W. örgüt adına propaganda görselleri hazırlamak ve bunları çeşitli internet sitelerinde yayınlamakla da suçlanıyor.

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