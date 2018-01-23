Havalimanında Alman polislerinin gözü önünde eylem yapan terörist seviciler, karşılarına çıkan Türk vatandaşlarına taşkınlık çıkararak; terör örgütü lehine sloganlar atmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto eden terörist yandaşları, Türk yolcular tarafından tekme tokat dövüldü.

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