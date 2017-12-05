Almanya'da tren kazasında 50'den fazla yaralı olduğu bildirildi

Reuters'ın haberine göre, Almanya'nın Düseldorf kenti yakınlarındaki Meerbusch kentinde yük treni ve yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazada yaralananlar arasında Türk yolcuların olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bild Gazetesi'nin haberine göre görgü tanıkları, kaza sırasında evlerin camlarının sarsıldığını ve tren hatlarının koptuğunu söyledi.

Almayada tren kazasında 50den fazla yaralı olduğu bildirildi