Almanya'da yaşayan işadamı 32 yaşındaki Y.E., eşi B.E.'den boşandıktan sonra 2 çocuğu için 'soybağının reddi' davası açınca hayatının şokunu yaşadı. Davada 6 ve 8 yaşındaki kardeşlere yapılan DNA testinde, yıllardır büyüttüğü çocukların Y.E.'den değil; farklı 2 erkekten olduğu ortaya çıktı. Alman yasalarına göre, 2 çocuğu evlatlıktan çıkaran Y.E., Türk yasalarına göre de çocukların nüfusundan düşürülmesi için tenfiz davası açtı.



DHA'nın haberine göre, Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan ve hazır gıda ürünleri ticareti yapan işadamı Y.E., kendisiyle aynı yaştaki B.E. ile 2007 yılında hayatını birleştirdi. Zaman içinde çiftin anlaşmazlıkları, 2 çocuğun dünyaya gelmesine rağmen artınca, evlilikleri uzun sürmedi. Frankfurt Mahkemesi'nce, açılan davada çiftin boşanmalarına karar verildi.



İKİNCİ DAVADA ŞAŞKINA ÇEVİREN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Boşanma davası kararının kesinleşmesinden sonra Y.E., çocuklarıyla ilgili duyduğu birtakım iddialar üzerine bu kez de 'soybağının reddi' için yine Frankfurt'ta dava açtı. Açılan dava sonrasında mahkeme heyetinin kararıyla 6 ve 8 yaşında olan 2 çocuk için DNA testi yapıldı. Testin sonuçları ise Y.E. ve ailesini olduğu kadar mahkeme heyetini de şaşkına çevirdi. Test sonrasında, yıllarca evladı olarak bakımlarını üstlendiği 2 çocuğun Y.E.'den değil; farklı 2 erkekten olduğu saptandı. Ortaya çıkan bu gerçek üzerine mahkeme, Almanya yasalarına göre, çocukların Y.E.'nin nüfusundan düşürülmesine karar verdi. Çocuklar da anneleriyle birlikte hayatlarını sürdürmeye başladı.



TÜRKİYE'DE DE DAVA AÇTI



Alman yasalarına göre, hem eşinden boşanan hem de çocukları için 'soybağının reddi' kararı çıkaran Y.E., Türk yasalarına göre de çocukların halen kendi üzerinde ve mirasçısı olarak görülmesi nedeniyle harekete geçti. Y.E. adına avukat Ayşe Esra Ünlü Polat, aile mahkemesi sıfatıyla Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'tenfiz' davası açtı. Dava sonrasında hem boşandığı eşi B.E.'nin hem de 2 çocuğun, Türkiye'deki yasalara göre de Y.E.'nin nüfusundan düşmüş olacağı belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER