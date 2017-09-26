Almanya'daki seçim sonrası Yunanistan endişeli

Almanya'daki seçimlere en çok ilgi gösteren ülkelerden biri de Yunanistan'dı. Atina, Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU/CSU) ile Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen Sosyal Demokratlar Parti'nin (SDP) yeniden bir koalisyon hükümeti kurmasını bekliyordu. Ancak seçimde sandıktan çıkan sonuç Atina'yı endişelendirdi.
Yüzde 20,5 oyla 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü sonucu alan SDP'nin muhalefete geçme kararı sonrası, Merkel için tek koalisyon seçeneği Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi ile bir araya gelmek.
Yunanistan ise liberal FDP ile büyük sorunlar yaşayacağından endişe ediyor.
FDP, Atina yönetiminin ekonomik krizle mücadelesini yeterli bulmuyor ve Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden atılmasını talep ediyordu.
Ülkede, FDP'nin bu görüşünü olası bir koalisyonda Merkel'e dayatacağından kaygı duyuluyor.
Yunanistan'ın bir diğer endişesi de, FDP'nin milliyetçi bir tavır sergilemesi halinde, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin askıya alınması konusunda Merkel'e baskı yapması.
Kritik meseleTürkiye ile mülteci anlaşması
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Almanya ile ilişkilerinin bozulmasına ve AB üyelik sürecinin kesilmesine karşı çıkan Avrupalı liderlerin başında geliyor. Bunun asıl nedeni ise Türkiye-AB arasındaki mülteci anlaşması.
Atina, böyle olumsuz bir gelişme sonunda Türkiye'nin, göçmen geri kabul anlaşmasını tek taraflı iptal etmesinden ve Türk kıyılarında Avrupa'ya geçmeyi bekleyen yüz binlerce mültecinin Yunan adalarına akın etmesinden korkuyor.
Atina'nın bir diğer kaygısı da ilk kez Almanya Federal Meclisi'ne (Bundestag) girmeyi başaran aşırı sağcı, İslam ve göç karşıtı Almanya için Alternatif (AFD) Partisi'nin yabancı düşmanlığını parlamentoya taşıma olasılığı.
Yunanistan'da 2015'te parlamentoya girmeyi başaran aşırı milliyetçi Altın Şafak Partisi'nin Yunan toplumuna ve siyaset dünyasına getirdiği sorunları göz önünde bulunduran Atina yönetimi, bunun Avrupa'da giderek büyüyen aşırı sağcı eğilimlerle özdeş olduğuna inanıyor.
Birçok Yunan yorumcu, Avrupa'yı saran bu tehlike karşısında Avrupalı liderlerin "daha fazla sertleşerek yangına körükle gitmemeleri gerektiğini; aksi halde yabancı düşmanlığı ile beslenen aşırı sağcıların ekmeğine yağ sürüleceğini" söylüyor.
- Almanya'daki seçim sonucu piyasaları ve euroyu nasıl etkiler?
- Almanya seçimleri: Angela Merkel'in en kötü zaferi
- Portre: Angela Merkel
- Almanya seçiminde Türkiye gündemi: 'Biz burada paralel bir toplumuz'
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.