Almanya'daki tarihi krizde kritik gün Perşembe!

Almanya'da yaşanan koalisyon krizinin ardından bu soruna çözüm aramak amacıyla Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ilk olarak Yeşiller Partisi Eş Başkanları Cem Özdemir ve Simone Peter, Hür Demorat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Yeniden seçim konusunda inisiyatifi elinde bulunduran Cumhurbaşkanı Steinmeier, Bellevue Sarayında parti liderleriyle bir araya gelerek koalisyon kurulabilmesi konusunda zemin yokladı.

Steinmeier'in görüşmelerde hükümet kurulabilmesi konusunda parti liderlerine bir kez daha sorumluluklarını hatırlattığı kaydedildi.

Steinmeier Çarşamba günü Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Horst Seehofer, perşembe günü Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz ve ardından da Federal Meclis Başkanı (Bundestag) ile Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etmesi bekleniyor.

Almanya'da tüm gözler perşembe günü yapılacak Steinmeier ile Schulz görüşmesine odaklandı.

Merkel ile aynı kabinede SPD'den uzun bir dönem Dışişleri Bakanlığı yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier'in koalisyon görüşmelerine davet konusunda Schulz'u ikna edip edemeyeceği merak konusu.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Steinmeier ile Schulz görüşmesinden çıkacak sonuca göre SPD'ye koalisyon ön görüşmesi için davette bulunup bulunmayacağına karar verecek.

Görüşmeden olumlu sonuç çıkması durumunda CDU ve SPD koalisyon görüşmeleri için masaya oturacak.

Görüşmeden olumlu sonuç çıkmaması durumunda cumhurbaşkanı, anayasanın 63. maddesine dayanarak meclisi feshedip erken seçim kararı alabilir. Erken seçim kararı alınması durumunda ülkede 60 gün içinde seçime gidilecek.

Öte yandan Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble de tüm taraflara uzlaşmaya hazır olunması çağrısında bulundu.

Schaueble bunun bir devlet krizi olmadığı ancak hem Avrupa'nın hem de Almanya'nın istikrarı için hükümetin kurulması gerektiğine dikkati çekti.