Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme kararına tepki gelmeye devam ediyor. Der Spiegel dergisine konuşan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin tek taraflı kararının Berlin ve Washington arasındaki ilişkileri 'zehirlediğini' söyledi.

ABD'nin müttefiklerinin argümanlarını ciddiye almak için çok istekli davranmadığına dikkat çeken Maas, "Berlin, salı akşamı yaşanan hayal kırıklığından önce Washington'da devam eden değişimin farkındaydı" diyerek, Almanya'nın ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ABD'ye karşı daha sert bir tutum sergileyeceğini vurguladı.

Maas, "Konuşmaya, müzakere etmeye ve gerektiğinde çıkarlarımız için mücadele etmeye hazırız. Bu sadece Beyaz Saray için değil, tüm düzeyler için geçerli" diye ekledi.

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası düzene duyulan güveni zedelediğini belirtmiş, Trump'ın daha önce de iklim ve ticaret anlaşmalarını terk ettiğini hatırlatarak, "Bu durum uluslararası düzene duyulan güveni zedeliyor. Çok taraflılık gerçek bir krizde. İşimize gelmediğinde uluslararası düzeni umursamaz ve aklımıza eseni yaparsak, bu, dünya için kötü bir haber olur." demişti.

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