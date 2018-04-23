Almanya'dan gerilim yaratacak karar: 'İzin verilmeyecek'

16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesindeki kampanya sürecinde Türk siyasilere toplantı yapma izni vermeyen Almanya'dan 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçim öncesinde de benzer bir karar geldi.

Kanada'nın Toronto kentinde G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek" şeklinde konuştu.

"Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli" diyen Almanya Dışişleri Bakanı yaşanan tartışmaların tekrarlanmasını istemediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü NTV'de katıldığı canlı yayında konuyla ilgili olarak "Büyük ihtimalle şu anda yurt dışındaki hazırlığımız tamam. Şöyle 10-11 bin kişilik bir kapalı spor salonunda –şu anda ülkeyi açıklamayacağım- orada uluslararası kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Ve büyük ihtimalle de Avrupa'yı orada toparlayacağız, orada da inşallah bu konuşmamızı yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Konunun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşının önümüzdeki günlerde New York'ta gerçekleştireceği görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

Daha önce Hollanda ve Avusturya başbakanları da benzer yönde açıklamalar yapmış ve Türk siyasilerin propaganda yapmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesinde, konu ile ilgili olarak Hollanda, Almanya ve Avusturya ile kriz yaşanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının Hollanda'ya inişine izin verilmemiş, Almanya'da karayoluyla Rotterdam'a geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 'istenmeyen kişi' ilan edilerek sınır dışı edilmişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER