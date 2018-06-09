Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya ülkede faaliyet gösteren FETÖ terör örgütünün çalışmalarını yeniden değerlendirmeye aldı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın şubat ayında bu konuda hazırladığı rapora değinildi. Alman hükümetinin FETÖ konusunda yeni bir değerlendirme yaparak, "kritik" olarak gördüğü belirtilirken, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk kaynaklarının değerlendirmelerini gittikçe daha fazla ciddiye alıyor" denildi.

Geçmiş yıllarda Almanya'nın FETÖ yapılanmasını ciddi bir tehlike olarak görmediği, örgütün ülkede iş yerleri, özel okullar, medya kuruluşları gibi büyük bir ağ kurmasına izin verdikleri belirtildi.

Raporda, "Türkiye'deki Alman Büyükelçiliği kaynaklarının, FETÖ taraftarlarının on yıllarca doğrudan devlet kurumlarına, özellikle polise ve yargıya sızdığı konusunda hemfikir olduğu" ifadesi de yer aldı.

Örgüte mensup eski FETÖ üyeleri, otoriter bir yapılanmada tüm kararların liderleri tarafından alındığını, toplum içinde ılımlı ve demokratik bir görüntü sergilenmesine karşın, örgütün paralel yapılanma oluşturduklarını anlattılar.

Örgüt, Almanya'da 70 bin civarında destekçileri olduğunu belirtiyor. Medyada çıkan haberlerde, 15 Temmuz 2015'te Türkiye'de yaşanan darbe girişinin ardından yaklaşık 4 bin FETÖ üyesinin Almanya'ya kaçtığı belirtildi.

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