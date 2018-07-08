Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, Türk asıllı milli oyuncu Mesut Özil'den kamuoyu önünde açıklama yapmasını istedi.
Grindel, Kicker dergisine yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in şimdiye kadar açıklama yapmayarak sorulara cevap verilmesini bekleyen birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.
"Bundan dolayı Mesut'un tatilden döndükten sonra kendi çıkarı için de kamuoyu önünde açıklama yapması gerektiği benim için açıktır." diyen Grindel, Mesut'un hata yaptığını söyledi.
Grindel ayrıca Türk asıllı oyuncuya bir şans vermenin adil olduğunu savundu.
Grindel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Takımı'nda geleceği olup olmadığına ilişkin soruya, "Her şeyden önce milli takım teknik direktörünün analizi önemli."
"Gerçekten Özil'in açıklamasının taraftarların ve federasyonun sorularını cevaplandıracak şekilde net olmasını ümit ediyorum." yanıtını verdi.
BABA ÖZİL'DEN AÇIKLAMALAR
Öte yandan Mesut Özil'in babası Mustafa Özil, Oliver Bierhoff'a tepki göstererek "Oğlumun yerinde olsam milli trakımı bırakırım" ifadelerini kullandı. Baba Özil, oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini de 'İyi bir fikir değildi' sözleriyle yorumladı.
Mesut Özil'in babası Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, oğluyla ilgili açıklamalar yapan Alman Milli Takımı Menajeri Oliver Bierhoff'un son açıklamalarını eleştirdi. Özil, "Ben Mesut'un yerinde olsam, teşekkür eder 'buraya kadar' derim. Bu kadar incitme bedel olarak büyük. Mesut'un yerinde olsam istifa ederim" dedi.
DW Türkçe'de yer alan habere göre Bierhoff'un, "Mesut Özil'i kadroya almaktan vazgeçme şıkkı düşünülebilirdi" açıklamasını, 'yüzsüzlük' diye tanımlayan Mustafa Özil, "Benim görüşüme göre bu açıklama kendilerini (Bierhoff) kurtarmaya hizmet ediyor" dedi.
Oğluna yapılan muamaleyi eleştiren Özil, "Hep aynı: Kazanınca birlikte kazandık. Kaybedince Özil yüzünden mi kaybediliyor? Mesut maçlarda yuhalandı ve günah keçisi ilan edildi. İncindiğini düşünüyorum" diye konuştu.
"FOTOĞRAF ÇEKTİRMESİ İYİ FİKİR DEĞİLDİ"
Danışmanlığını yapmayı bıraktığından bu yana arada sırada oğluyla mesajlaştığını söyleyen baba Özil, oğlunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çekilmesini 'iyi bir fikir değildi' şeklinde nitelendirdi.
Menajer Bierhoff Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ve Alman Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in iyi bir kriz yönetimi yapamadığını da savunan Özil, "Şimdi çıkıp 'Mesut'tan vazgeçme şıkkı düşünülebilirdi' açıklaması kötü bir espri" dedi. 2013 yılına kadar oğlunun menajerliğini yapan Mustafa Özil bir tartışmanın ardından bu görevi bırakmıştı.
Bierhoff daha sonra yaptığı açıklamalarda ise Özil'le ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuş ve, "Kendimi yanlış ifade ettiğim için üzgünüm. Açıklamalarım yanlış yorumlandı" demişti.
BIERHOFF NE DEMİŞTİ?
Oliver Bierhoff, Die Welt gazetesine verdiği özel mülakatta, Özil'in sessiz kalmasına izin vererek hata yaptıklarını söylemişti. Şimdiye kadar "hiçbir futbolcu üzerinde baskı kurmadıklarını ve kimseyi herhangi herhangi bir şeye zorlamadıklarını, aksine hep ikna yoluna gittiklerini" söyleyen Bierhoff, "Maalesef Mesut'u ikna edemedik. Bu durumda ondan vazgeçip geçilemeyeceğini düşünebilirdik" diye konuşmuştu.
NELER OLMUŞTU?
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Arsenal futbolcusu Mesut Özil ve Everton'da top koşturan Cenk Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde Erdoğan'la görüşmüşlerdi.
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, İlkay ve Mesut'a tepki göstermişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in açıklamalarına sert tepki göstermişti.
Demirören, TFF'nin resmin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı'nın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu karalayıcı açıklamaları derin üzüntüyle okudum. DFB Başkanı'nın ifade ettiği düşünceler, hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerine yer vermişti.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ise milli takımda forma giyen Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın çok iyi karaktere sahip olduklarını söylemişti.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 19 Mayıs'ta Mesut ve İlkay'la bir araya gelmiş, yıldız futbolcuların ortaya çıkan durumu kendilerinin gidermek istemelerinin saygıyı ve takdiri hak ettiğini aktarmıştı.
Grindel, iki oyuncunun da siyasi bir mesaj amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmediklerini aktardıklarını belirtmişti.
Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın yıldızlarından Thomas Müller de İlkay ve Mesut'la ilgili olarak açıklama yapmıştı.
Konunun milli takım kampının ilk günlerinde konuşulduğunu ve iki oyuncunun takım içinde görüşlerini ifade ederek soruları yanıtladığını belirten Müller, "İkisinin de kesinlikle arkasındayız. Onlar takımımızın önemli parçalarıdır." ifadesini kullandı.
MERKEL'DEN DESTEK ÇAĞRISI GELMİŞTİ
Başbakan Merkel, Alman Milli Takımında yer alan Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafa ilişkin bir soru üzerine de, bu iki oyuncuyu savunarak, "Bu iki oyuncunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafın nelere yol açabileceğini düşünmediklerine inanıyorum." demişti.
Mesut ile İlkay'ın Alman taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmak istemediklerinden emin olduğunu ifade eden Merkel, İlkay'ın, açıklamasında, memnuniyetle Almanya adına oynadığını ve Alman Milli Takımının bir üyesi olmaktan mutlu olduğunu söylemesinin de kendisini duygulandırdığını kaydetmişti.
Her iki oyuncunun da Alman Milli Takımının bir parçası olduğunu ifade eden Merkel, "Başarılı olmamız için hepsine ihtiyacımız var. Bu nedenle bazı taraftarlar alkış tutarlarsa sevinirim." şeklinde konuşmuştu.
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