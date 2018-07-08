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BIERHOFF NE DEMİŞTİ?

Oliver Bierhoff, Die Welt gazetesine verdiği özel mülakatta, Özil'in sessiz kalmasına izin vererek hata yaptıklarını söylemişti. Şimdiye kadar "hiçbir futbolcu üzerinde baskı kurmadıklarını ve kimseyi herhangi herhangi bir şeye zorlamadıklarını, aksine hep ikna yoluna gittiklerini" söyleyen Bierhoff, "Maalesef Mesut'u ikna edemedik. Bu durumda ondan vazgeçip geçilemeyeceğini düşünebilirdik" diye konuşmuştu.