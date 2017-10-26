Almanya'dan Rusya'ya 7 yıl sonra bir ilk!

Almanya'da yedi yıl sonra ilk kez bir Cumhurbaşkanı Rusya'yı ziyaret ediyor. DHA'nın haberine göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya ve Almanya arasında "açık yaralar" bulunduğuna işaret ederek, "Özellikle Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar, ikili ilişkilerimiz üzerinde yük olmaya devam edecek." dedi.

Almanya ve Rusya arasındaki ilişkilerin, normal düzeyinden çok uzaklaştığını vurgulayan Steinmeier, "Biz ve Rusya, mevcut durumun bizi tatmin edemeyeceği konusunda hemfikiriz." dedi.



Putin ise Steinmeier ile görüşmesinde Ukrayna meselesinin ele alındığını belirterek, "Ukrayna'nın güneydoğusunda istikrarın sağlanması için Minsk anlaşmalarının temel oluşturması konusunda Sayın Steinmeier ile hemfikiriz. Rusya'nın girişimi olan Ukrayna'ya BM Barış Gücü askerlerinin gönderilmesi konusunu da bu bağlamda ele aldık. Tüm zorluklara rağmen gelişmeye devam eden Rusya-Almanya ilişkilerini daha da ilerletmek arzusundayız." dedi.