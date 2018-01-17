Gabriel, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, " Almanya ile Türkiye arasında hükümetler arası istişare toplantıları yeniden başlatılmak isteniyor. Bu, ilişkilerin normalleşmesine ilişkin ilk adım mı?" şeklindeki soru üzerine, birçok şey yaşandıktan sonra Türk adaletinin kararıyla tutuklu olan bazı Alman ve Türk kökenli Alman vatandaşlarının serbest bırakıldığını ve karşılıklı ziyaretlerin yapıldığını anımsattı.
Şimdi ekonomi alanında ve dışişleri bakanlıkları düzeyinde iş birliğine ilişkin komisyonların bir araya gelmesinin söz konusu olduğunu belirten Gabriel, "Elbette Türkiye ile yeniden daha iyi görüşmeler yapmaya niyetimiz var. Bu, Türkiye'nin de çıkarına, Almanya'nın ve Avrupa'nın da çıkarına." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de tutuklu "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in Alman Haber Ajansına (DPA), serbest kalması karşılığında Almanya ve Türkiye arasında "kirli bir anlaşma yapılmasına karşı olduğu" açıklaması yaptığının hatırlatılması üzerine Gabriel, "kirli anlaşma"nın, halka anlatmaya cesaret edilemeyecek herhangi bir iş veya bazı şeylerin birbiriyle bağlantılı hale getirilmesi olduğunu dile getirerek, "Böyle bir şey yok." ifadesini kullandı.
Türkiye'ye yönelik bu tür düşüncelere girmenin de mantıklı olmadığına işaret eden Gabriel, "Gerçekten Türkiye ile iyi ilişkilere çaba gösteriyorsak, her iki ülkenin de birbirine saygı göstermesi ve birbirine göz hizasında yaklaşması lazım." şeklinde konuştu.
Gabriel, Türkiye'nin NATO partneri olduğuna dikkati çekerek, Almanya'nın on yıllardan beri olduğu gibi NATO partnerlerine her zaman savunma sanayisinde de yükümlülükleri bulunduğunu bildirdi.
Bunun Yücel ile ilgisi olmadığını vurgulayan Gabriel, Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkinin, iki ülkenin yar aldığı ittifaklarda birbirine normal davranması yönünde gelişmesinin herkesin çıkarına olduğunu kaydetti.
"ALMANYA-POLONYA İLİŞKİLERİ AYNI DERECEDE ÖNEMLİDİR"
Gabriel, Polonya ile Almanya arasındaki ilişkilerle ilgili de, "Bunu burada açık bir şekilde söylemek istiyorum, Almanya-Polonya ilişkileri, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği konusunda Almanya-Fransa ilişkileriyle aynı önemdedir." dedi.
Polonya'nın Almanya'dan talep ettiği tazminata ilişkin Gabriel, "Tazminatların tümünün çözüme kavuşturulduğu yönünde yasal bir durum var." şeklinde konuştu.
Polonya'da bu konuda toplumsal bir tartışmanın yaşandığını ve bunun görmezden gelinemeyeceğini belirten Gabriel, konunun uzmanlar düzeyinde ele alınması gerektiğine işaret etti.
Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz de Polonya'da yapılan iç tartışmaların Almanya ile Polonya arasındaki siyasi ilişkilerin dışında tutulması gerektiğini söyledi.
Czaputowicz, Polonya'da tazminat tartışmalarının yapılmasının çok önemli olduğunu ancak iki ülke arasındaki ilişkileri etkilememesi gerektiğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.