Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yeni bir işbirliği modelinin Türkiye ile ilişkileri geliştirebileceğini söyledi. Alman bakan, Brexit'in bu konuda model olabileceğini belirtti.

Alman Funke medya grubundaki gazetelere konuşan Gabriel, "Britanya ile Brexit sonrası ilişkiler için akıllı bir anlaşma yaparsak, bu Ukrayna ve Türkiye gibi diğer ülkeler için de model olabilir" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllarda Ukrayna veya Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmediğini belirten ve bu nedenle alternatif işbirliği modelleri üzerinde durulması gerektiğini söyleyen Gabriel, "Ankara ile yeni ve daha yakın bir Gümrük Birliği modeli bir ihtimal olabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tutuklu durumda bulunan Alman vatandaşlarının bir kısmının serbest bırakılmasından dolayı memnun olduklarını söyleyen Gabriel, Deniz Yücel'in durumunu da yeniden gündeme getirdi. Gabriel tutuklu bulunan Yücel ile ilgili olarak, "Türkler onun kaderinin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorlar" şeklinde konuştu.

Sigmar Gabriel

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