Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in yeni kurulacak koalisyon hükümetinde yer almayacağı açıklandı.

Merkel liderliğindeki Muhafazakar Blok ile Sosyal Demokrat Parti geçtiğimiz günlerde koalisyon anlaşması imzalamıştı. Anlaşmaya göre Dışişleri Bakanı'nın SPD tarafından belirleneceği kabul edilmişti.

Eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in yeni koalisyonda Dışişleri Bakanlığı görevine devam etmeyeceği, partinin yeni Dışişleri Bakanı konusunda kararını Cuma sabahı açıklayacağı belirtildi.

Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yapan Sigmar Gabriel, partinin yeni liderleri Olaf Scholz ve Andea Nahles tarafından bilgilendirildiğini belirterek, "Partime hizmet etmek büyük bir onurdu. Bunun için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Bir süre önce SPD Genel Başkanı Martin Schulz, koalisyon görüşmelerinin ardından kendisinin Dışişleri Bakanı olacağını söylemiş, bu demecin ardından Sigmar Gabriel'in parti içinde verilen sözlerin tutulmadığı yönündeki beyanları SPD içerisinde kriz yaratmıştı. Yaşanan parti içi tartışmaların ardından hükümete girmeyeceğini açıklayna Martin Schulz, parti liderliğinden de istifa etmişti.

Sigmar Gabriel, son 1 yıl içerisinde Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi krizlerde de öne çıkan isimlerden biri olmuştu. Gabriel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile hem Türkiye hem de Almanya'da birçok kez bir araya gelmiş, geçtiğimiz günlerde yapılan son görüşmede iki bakan 'ilişkilerde yeni sayfa' mesajları vermişti.

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