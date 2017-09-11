Alman Dışişleri'nden gözaltı iddiası

Almanya Dışişleri Bakanlığı, "pazar günü Alman bir çiftin gözaltına alındığı çiftlerden birinin ülkeden çıkış yasağıyla serbest bırakıldığını diğerinin ise hala gözaltında olduğunu" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer gazetecilere verdiği demeçte, "Almanya'nın Pazar günü İstanbul'da gerçekleşen tutuklamalar hakkında resmi bir bilgiye sahip olmadığını ancak Ankara'nın devam eden gözaltı politikasının son derece endişe verici olduğunu" söyledi.

Schaefer, "Tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen çok sayıda Alman vatandaşı gözaltı kabusu ile karşı karşıya" dedi.

