Almanya, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesini kutladı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, ülkede yeni duvarlar örülmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Almanya için Alternatif Partisi'nin adını anmadan 24 Eylül'de yapılan genel seçimde yeni duvarlar örüldüğünü ifade eden Steinmeier, "24 Eylül’de çok açık gördük ki başka duvarlar oluşmuş, görülmesi zor, dikenli telleri, ölüm şeritleri olmayan duvarlar." dedi.

Alman Cumhurbaşkanı sığınmacılara ilişkin ise Almanya’da bu konuda bir kamplaşma olduğunu ve sığınmacı politikasında takibe uğrayanlarla ekonomik nedenle gelenler arasında ayrım yapılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Angela Merkel de Almanya'nın uluslararası alandaki sorumluluğuna dikkati çekerek, iki Almanya'nın birleşmesinin başarıyla sonuçlanmış olması nedeniyle memnun olunması gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın Avrupa ve dünyadaki gelişmelerin daha iyi seyretmesi konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulayan Merkel, "Birleşme sorunların çözümünde bize güç vermeli'' ifadesini kullandı.

Mainz'daki resmi törene yaklaşık bin 200 davetlinin katıldığı açıklandı.

almanya

Doğu Almanya

Batı Almanya

Federal Almanya Cumhuriyeti