Almanya Euro 2016'dan beri kaybetmiyor! - Almanya Fransa maç sonucu

Dünya futbolunun önde gelen iki takımı olan Almanya ve Fransa, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Heyecan fırtınasına sahne olan mücadele 2-2 sona ererken Almanya yenilgisizlik serisini 21 maça çıkardı!

Mücadelenin ilk golü 33. dakikada Arsenal'in yıldızı Alexandre Lacazette'ten geldi. Fransa bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Almanya, 56. dakikada Timo Werner'le skoru eşitlerken Lacazette 71. dakikada bir kez daha sahne aldı takımını öne geçirdi. Almanya, son dakikalarda Lars Stindl'la gol buldu ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Almanya bu sonuçla Euro 2016'dan bu yana oynadığı 21. maç olan mücadeleyi de yenilgisiz atlattı!

Almanya 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana Finlandiya, Norveç, Çekya, İngiltere, San Marino, İngiltere, Azerbaycan, San Marino, Avustralya, Kamerun, Meksika, Şili, Çekya, Norveç, İngiltere, Azerbaycan'ı yenerek 16 galibiyet aldı, İtalya, Danimarka, Şili, İngiltere ve Fransa ile berabere kaldı.

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