Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesiyle ilgili olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den ortak açıklama geldi.

Açıklamada, saldırıyla ilgili 'şok edici' olduğu belirtildi ve 'tiksiniyoruz' ifadesi kullanıldı.

İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD, çifte ajan Skripal krizinde Rusya'ya soruşturmada üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme çağrısı yaptı.

Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD liderleri, saldırının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da askeri sinir gazının kullanıldığı ilk olay olduğuna dikkat çekildi ve saldırının Birleşik Krallık'ın egemenliğine yapılan bir saldırı olduğu belirtildi.

Saldırıyı Rusya'nın gerçekleştirmiş olmasından başka akla yatkın bir ihtimal olmadığı belirtilen saldırının, bildiride imzası olan tüm ülkelerin güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

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