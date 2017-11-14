Almanya - Fransa maçı hangi kanalda? Almanya - Fransa maçı CANLI veren kanallar

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan olan Almanya - Fransa maçı için nefesler tutuldu. Futbolseverler, karşılaşmayı izlemek için büyük heyecanla maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki Almanya - Fransa maçı hangi kanalda? İşte Almanya - Fransa maçı CANLI veren kanallar.

ALMANYA - FRANSA HANGİ KANALDA?

RheinEnergie Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma bu akşam Türkiye saatiyle saat 22:45'te başlayacak. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmada Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcılık yapacak. Zorlu mücadele Tivibu Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Fransa 2-0 kazanmıştı.

İki takım arasındaki son 9 maçta Almanya 3, Fransa 4 kere kazandı. 2 maç ise berabere sonlandı.

Almanya oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Fransa, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Almanya, evinde oynadığı son maçta Azerbaycan'ı 5-1 yendi.

Fransa, deplasmanda oynadığı son maçta Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti.

Almanya, oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Fransa ise, oynadığı son 10 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 7 galibiyet aldı.

SON MAÇ KADROLARI

Almanya: Marc-Andre ter Stegen, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Marcel Halstenberg, Matthias Ginter, Leroy Sane, Joshua Kimmich, Julian Draxler, Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Timo Werner

Fransa: Steve Mandanda, Laurent Koscielny, Christophe Jallet, Layvin Kurzawa, Samuel Umtiti, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Blaise Matuidi, Kylian Mbappe, Olivier Giroud, Antoine Griezmann

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