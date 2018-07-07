F Grubu'nda çıktığı 3 maçta Meksika'ya 1-0, Güney Kore'ye ise 2-0 kaybeden Almanya, tek galibiyetini ise zorlandığı mücadelede uzatma dakikalarında bulduğu golle İsveç'i 2-1 mağlup ederek aldı. İsveç ve Meksika'nın 6'şar puanla son 16 turuna kaldığı F Grubu'nda Almanya, averaj farkıyla Güney Kore'nin de altında kalarak 3 puanla son sırada yer aldı.

Dünya Kupası'nı daha önce 4 kez (1954, 1974, 1990, 2014) müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımları arasında Brezilya'nın ardından İtalya ile ikinci sırayı paylaşan Almanya, turnuva tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemeyerek taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Almanlar, daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.

Almanya basınından Bild'in haberine göre Almanya Futbol Federasyonu, Rusya'da futbolcuların odaklanmaları için ilginç yöntemler denemiş! Futbolcular, oyun konsolunda çok fazla vakit harcadıkları için Almanya Futbol Federasyonu (DFB), kamp yapılan oteldeki internet bağlantısını kesmiş.

Goal muhabirinin aktardığına göre futbolcular, en çok Fortnite adındaki oyunu tercih etmiş.