Almanya hükümetindeki sığınmacı krizi sürüyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, hükümette yer alan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) arasında sığınmacı ve iltica konusunda yaşanan tartışmanın kendisini endişelendirdiğini belirtti.
Steinmeier, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, iki parti arasında yaşanan tartışmanın siyasi bedelinin şimdiden yüksek olduğunu ifade etti.
Göç politikasının geleceğine ilişkin tartışma yapılmasının doğal olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Ancak mevcut tartışmanın şekli ve keskinliği beni derinden endişelendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Tarafların, her koalisyonda gerekli olan uzlaşmayı mümkün kılan dili kullanmalarını ümit ettiğini belirten Steinmeier, "Kamuoyu önünde karşılıklı sarf edilen sözlerden açılan yaralar zor iyileşir." ifadesini kullandı.
Tartışmanın, Avrupa Birliği'nde (AB) öngörülmeyen sonuçlara da yol açabileceği uyarısında bulunan Steinmeier, AB ülkelerindeki siyasetçilerin Avrupa'nın içinde bulunduğu krizde istikrar faktörü olan Almanya'nın da devre dışı kalması kaygısını taşıdıklarını, ancak bunun Almanya'da 'kısmen endişe verici' bir şekilde hafife alındığını kaydetti.
"MERKEL'İN SÜRESİ DOLDU"
Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacı ve iltica politikası konusunda kendi partisi içinde de eleştiriliyor.
CDU ve CSU'daki muhafazakar siyasetçilerin yer aldığı "Değer Birliği" (Werte Union) adlı oluşumun Baden-Württemberg eyaletinin Başkanı Holger Kappel, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Almanya'nın göç politikası ve sığınmacılar konusunda Avrupa'da tecrit edildiğini belirtti.
Merkel'in süresinin dolduğunu savunan CDU'lu Kappel, sığınmacı sorununun Avrupa düzeyinde çözülmemesi durumunda ulusal alanda bir çözüme gidilmesi gerektiğini ifade etti.
CDU lideri Merkel ile CSU lideri Seehofer arasında yaşanan kriz
Almanya Başbakanı Merkel ile CSU Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında sığınmacı ve iltica konularının çözümüne ilişkin görüş ayrılığı yaşanıyor.
Seehofer, başka bir AB ülkesinde önceden kayıt altına alınan, Almanya'da daha önce iltica talebi reddedilen veya belgeleri olmayan sığınmacıların ülke sınırlarından geri çevrilmesini talep ederken, Merkel konuyu AB ülkeleriyle çözmek istiyor.
Seehofer, Alman hükümetinde krize yol açan bu konuda Merkel'e AB içinde çözülmesi için bu ayın sonuna kadar zaman tanımıştı.
Bu nedenle Merkel, son dönemde birçok AB lideriyle bir araya gelmiş, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in çağrısıyla da pek çok AB ülkesinin katılımıyla 24 Haziran'da Brüksel'de "mini zirve" düzenlenmişti.
Bugün Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ana gündem maddelerinin başında sığınmacı konusu yer alıyor.
Siyasi gözlemciler, CDU ve CSU arasında yaşanan bu krizin koalisyonun geleceğini etkileyeceğini belirtiyor.
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