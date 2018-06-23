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2018 Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelen Almanya ve İsveç arasındaki rekabet 107 yıl önceye dayanıyor! F Grubu ikinci maçında birbirlerine rakip olan Almanya ve İsveç arasında köklü bir rekabet bulunuyor. 21.00'de oynanacak mücadelede, iki takım tarihlerinde 37. kez karşı karşıya geliyorlar! Bu maç öncesinde İsveç'in 3 puanı bulunurken, Meksika'ya kaybeden Almanya'nın puanı bulunmuyor.
ALMANYA - İSVEÇ
SAAT: 21:00
HAKEM: Szymon Marciniak
YAYIN: TRT 1
STAT: Fisht Stadı
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Boateng, Rudiger, Hector, Rudy, Kroos, Muller, Reus, Draxler, Werner
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelof, Granqivst, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Claesson, Forsberg, Toivonen, Berg
REKABET 107 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR!
Almanya ile İsveç tarihteki ilk maçlarını 18 Haziran 1911'de İsveç'in başkenti Stockholm'de oynadı. İlk yarısı 2-2 sona eren hazırlık maçını Almanya 4-2 kazandı. Daha sonra ise İsveç'in 4 maçlık galibiyet serisi geldi. 3-1, 2-1, 4-1 ve 1-0'lık yenilgilere Almanya 1926'da 3-3'lük beraberlikle son verdi.
Opta'ya göre İsveç'le oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Almanya (6G 5B), rakibine en son 40 sene önce yenildi. İki ülke arasında oynanan son iki karşılaşmada toplamda 16 gol atıldı: Ekim 2012'de 4-4'lük beraberlik & 2014 Dünya Kupası elemelerinde 5-3'lük Almanya galibiyeti. İsveç'le Dünya Kupası'nda oynadığı dört maçın üçünü kazanan Almanya (1934, 1974 ve 2006), rakibi önündeki tek yenilgisini 1958'de, İsveç'in ev sahibi olup finale çıktığı turnuvada aldı. Gruptaki ilk maçında Meksika'ya yenilen Almanya, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda açılış maçı kaybetmiş oldu (1982'deki Cezayir yenilgisiyle birlikte). Panzerler, buna rağmen o turnuvada finale yükselmişti.
Öte yandan İsveç daha önce Dünya Kupası'na şampiyon unvanıyla gelen takımlarla oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı (1950'de İtalya & 1958'de Almanya). İsveç, milli maçlardaki 402 dakikalık gol atamama serisini Güney Kore karşısında sonlandırdı. İsveç adına bundan önceki son golü Şili filelerine Ola Toivonen göndermişti. Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği 14 isabetli şutta 10 gol bulan Thomas Müller, gruptaki ilk maçta Meksika kalesine şut çekemeyen tek Alman oyuncuydu (kaleciler hariç). Ayrıca Müller'in bu turnuvada 239 dakikadır rakip kaleye şutu yok.
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
REKABETTE ALMANYA ÜSTÜN!
İki ekip arasındaki rekabette Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 36 maçta Almanya 15, İsveç 12 galibiyet elde etti. Dokuz maç da beraberlikle sonuçlandı. Almanya'nın 70 golüne, İsveç 60 golle karşılık verdi.
EN FARKLI GALİBİYET 5-0!
İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Almanya elde etti. Almanlar, 21 Kasım 1937'de Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan hazırlık maçını 5-0 kazandı. Bu sonuç, rekabetin en farklı skoru olarak tarihe geçti.
SON MAÇ 5 YIL ÖNCE!
Almanya ve İsveç son olarak 5 yıl önce karşı karşıya geldi. İsveç'in Solna kentinde oynanan mücadelede ev sahibi takım ilk yarıyı 2-1 önde bitirse de Almanya, sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrılmayı bildi.
MAÇ TAKVİMİ
> 27 Haziran (TSİ: 17.00): Meksika-İsveç (Ekaterinburg Arena -Ekaterinburg)
> 27 Haziran (TSİ: 17.00): Güney Kore-Almanya (Kazan Arena - Kazan)
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
Rusya'nın ev sahipliği yapmakta olduğu 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Almanya Milli Takımı, 5. kez şampiyonluğa ulaşmak istiyor. İsveç, Güney Kore ve Meksika ile F Grubu'nda yer alan Almanya Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
ALMANYA KUPAYA TÜM MAÇLARI KAZANARAK GELDİ!
Fenerbahçe ve Adanaspor'u çalıştırması nedeniyle Türkiye'deki futbolseverlerce tanınan Joachim Löw'ün 2006'dan bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Kuzey İrlanda, Çekya, Norveç, Azerbaycan ve San Marino'nun bulunduğu C Grubu'nda mücadele etti.
Çıktığı 10 karşılaşmanın 10'unu da kazanan Almanya, rakip ağları 43 kez sarstığı ve 4 gol yediği grubu 30 puanla lider tamamlayarak, 19. kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.
Almanya, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:
Norveç-Almanya: 0-3
Almanya-Çekya: 3-0
Almanya-Kuzey İrlanda: 2-0
San Marino-Almanya: 0-8
Azerbaycan-Almanya: 1-4
Almanya-San Marino: 7-0
Çekya-Almanya: 1-2
Almanya-Norveç: 6-0
Kuzey İrlanda-Almanya: 1-3
Almanya-Azerbaycan: 5-1
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Almanya
|10
|10
|0
|0
|43
|4
|39
|30
|Kuzey İrlanda
|10
|6
|1
|3
|17
|6
|11
|19
|Çekya
|10
|4
|3
|3
|17
|10
|7
|15
|Norveç
|10
|4
|1
|5
|17
|16
|1
|13
|Azerbaycan
|10
|3
|1
|6
|10
|19
|-9
|10
|
|10
|0
|0
|10
|2
|51
|-49
|0
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthaus gibi isimlerin formasını terlettiği Almanya, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Manuel Neuer'in kulübü Bayern Münih'te sergilediği performansı turnuvada da göstermesini umuyor.
Defansta görev yapan Mats Hummels, Thomas Müller ve Mario Gomez gibi deneyimli futbolcuları kadrosunda barındıran Almanya, Julian Draxler, Toni Kroos, Timo Werner gibi geniş bir dinamik oyuncu yelpazesine sahip.
Teknik direktör Löw, ayrıca Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'a da kadroda yer verdi.
DÜNYA KUPASI'NDA DAHA ÖNCE NE YAPTILAR?
Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 18 kez katıldı. Turnuvadaki ilk tecrübesi olan 1934 yılında üçüncülüğü elde eden Almanya, kupayı 4 kez müzesine götürdü. 1954'te İsviçre'de düzenlenen, 1974'te ev sahipliği yaptığı, 1990'da İtalya'da organize edilen ve 2014'te Brezilya'daki turnuvaları kazanan Almanya'nın 4'er ikinciliği ve üçüncülüğü bulunuyor.
Dünya kupalarında 106 maç yapan Almanya, bu maçlardan 66'sını kazandı, 20'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Almanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 224 gol attı, kalesinde 121 gol gördü.
Almanya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:
1934 - 3'üncü
1938 - İlk tur
1954 - Şampiyon
1958 - 4'üncü
1962 - Çeyrek final
1966 - 2'nci
1970 - 3'üncü
1974 - Şampiyon
1978 - İkinci grup aşaması
1982 - 2'nci
1986 - 2'nci
1990 - Şampiyon
1994 - Çeyrek final
1998 - Çeyrek final
2002 - 2'nci
2006 - 3'üncü
2010 - 3'üncü
2014 - Şampiyon
KADROSU
Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)
Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)
Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)
Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig)
İSVEÇ, İLK ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE!
Rusya'nın ev sahipliği yapmakta olduğu 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İsveç Milli Takımı, kupada ilk şampiyonluğuna uzanmak istiyor. Almanya, Meksika ve Güney Kore ile F Grubu'nda yer alan İsveç Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
2016 yılında takımın başına geçen 55 yaşındaki Janne Andersson yönetimindeki İsveç, Avrupa elemelerinde Fransa, Hollanda, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus'un yer aldığı A Grubu'nda mücadele etti.
10 maç sonunda 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan toplayan İsveç, 26 gol atarken, 9 gol yediği A Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak play-off hakkı kazandı.
Avrupa elemeleri play-off turunda İtalya ile mücadele eden İsveç, iki maç sonucunda rakibine üstünlük kurdu ve 12. kez adını Dünya Kupası finallerine yazdırdı.
İsveç, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:
Avrupa Elemeleri A Grubu
İsveç-Hollanda: 1-1
Lüksemburg-İsveç: 0-1
İsveç-Bulgaristan: 3-0
Fransa-İsveç: 2-1
İsveç-Belarus: 4-0
İsveç-Fransa: 2-1
Bulgaristan-İsveç: 3-2
Belarus-İsveç: 0-4
İsveç-Lüksemburg: 8-0
Hollanda-İsveç: 2-0
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Fransa
|10
|7
|2
|1
|18
|6
|12
|23
|İsveç
|10
|6
|1
|3
|26
|9
|17
|19
|Hollanda
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|Bulgaristan
|10
|4
|1
|5
|14
|19
|-5
|13
|Lüksemburg
|10
|1
|3
|6
|8
|26
|-18
|6
|Belarus
|10
|1
|2
|7
|6
|21
|-15
|5
Avrupa Elemeleri Play-off
İsveç-İtalya: 1-0
İtalya-İsveç: 0-0
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'e Dünya Kupası kadrosunda yer vermeyen Andersson yönetimdeki İsveç'te, futbolcuların çoğu Avrupa'nın liglerinde top koşturuyor. İsveç'in defans hattında Victor Lindelof, Mikael Lustig, Andreas Granqvist forma giyecek.
Orta sahasında Emil Forsberg, Victor Claesson ve Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın da bulunduğu İsveç'in forvet hattında ise tecrübeli Marcus Berg ve dinamik John Guidetti yer alıyor.
DÜNYA KUPASI'NDA DAHA ÖNCE NELER YAPTILAR?
İsveç Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 11 kez katıldı. 1934'te çeyrek final oynayan İsveç, 1938'de dördüncü oldu. 1950'de üçüncülük elde eden İsveç, ev sahibi olduğu 1958'de ise finalde Brezilya'ya kaybetse de tarihinin en büyük başarısına ulaştı.
Bundan önce katıldığı son organizasyonda (2006) ikinci turda Almanya'ya elenen İsveç, dünya kupalarında 46 maç yaptı. Bu maçlardan 16'sını kazandı, 17'sinden mağlubiyetle ayrıldı. İsveç, Dünya Kupası tarihi boyunca 74 gol attı, kalesinde ise 69 gol gördü.
İsveç'in dünya kupaları geçmişi şöyle:
1934 - Çeyrek final
1938 - Dördüncü
1950 - Üçüncü
1958 - Final
1970 - İlk tur
1974 - İkinci tur
1978 - İlk tur
1990 - İlk tur
1994 - Üçüncü
2002 - İkinci tur
2006 - İkinci tur
KADROSU
Kaleci: Karl-Johan Johnsson (Guingamp), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Robin Olsen (Kopenhag)
Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Krasnodar), Filip Helander, Emil Krafth (Bologna), Pontus Jansson (Leeds United), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelof (Manchester United), Martin Olsson (Swansea City)
Orta saha: Viktor Claesson (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Toulouse), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg (Leipzig), Oscar Hiljemark (Genoa), Sebastian Larsson (Hull City), Marcus Rohden (Crotone), Gustav Svensson (Seattle Sounders)
Forvet: Marcus Berg (El-Ayn), John Guidetti (Alaves), Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren), Ola Toivonen (Toulouse)
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