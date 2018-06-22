Almanya - İsveç maçı heyecanı

Almanya ve İsveç, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Dünya Kupası 2018 Grup F maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Almanya, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. İsveç, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 129. İddaa'da Almanya kazanır 1.25, berabere biter 4.00, İsveç kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Almanya son hafta oynanan Kazakistan maçında 0-3 kazandı.

İsveç, İrlanda karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Almanya, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.