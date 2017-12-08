Alman Konsolosluğu'nda Megastar Tarkan’ın nasıl karşılandığı konsolosluğun sosyal medya hesabından paylaşıldı.



Konsolosluk açıklamasında “1 Aralık günü Başkonsolosumuz Dr. Georg Birgelen ile bir görüşme gerçekleştiren Megastar Tarkan, görüşme sonrasında başkonsolosluk çalışanları hayranları ile bir araya gelerek kendilerine imza dağıttı ve kendileriyle selfie çektirdi” denildi.



Ayrıca, Alman Konsolosluğu'nun sosyal medya hesabından Mehmet Erken’in çektiği fotoğraflar da yayınlandı.

Megastar Tarkan’ın konsoloslukta hayranları ve başkonsolosluk çalışanları birlikte eğlenceli dakikalar geçirdiği fotoğraflara yansıdı.



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