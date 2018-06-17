2014 Dünya Kupası'nda şampiyonluğu elde eden Almanya, 19. kez katıldığı dev organizasyonda başarısını tekrarlamak istiyor! Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Eleme Grubu'nu lider tamamlayarak Rusya'ya gelen Meksika ise son şampiyon karşısında alacağı galibiyet ile sürprize imza atmanın peşinde!

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ALMANYA - MEKSİKA

SAAT: 18:00

HAKEM: Alireza Faghani

YAYIN: TRT 1

STAT: Luzhniki

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Hummels, Boateng, Plattenhardt, Khedira, Kroos, Muller, Mesut, Draxler, Werner

TEKNİK DİREKTÖR: Joachim Löw

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Ayala, Moreno, Gallardo, Layun, Guardado, Vela, Herrera, Lozano, Chicharito

TEKNİK DİREKTÖR: Juan Carlos Osorio

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu'nda perde açılıyor, grubun ilk karşılaşmasında Almanya ile Meksika karşı karşıya geliyor! İki takım arasındaki rekabette Almanya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor. Almanya ile Meksika 5'i resmi, 6'sı özel 11 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'ini Almanya kazanırken, Meksika yalnızca 1 galibiyet alabildi. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Almanlar, 24 kez gol sevinci yaşarken, Meksika ise 10 gol attı.

2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU

2018 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

İLK MAÇ 1968'DE

Almanya-Meksika rekabeti, ilk olarak 1968 yılında yaşandı. 50 yıllık rekabetin ilk mücadelesi, 22 Aralık'ta Meksika'nın başkenti Meksiko'da oynandı. Hazırlık maçı, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

MEKSİKA'YA AĞIR DARBE

Almanya-Meksika rekabetinin en unutulmaz maçı, Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda yaşandı.

Ev sahibi Meksika, Paraguay, Belçika ve Irak'ın yer aldığı grubu 5 puanla lider bitirerek son 16 turuna kaldı. Almanya da o dönemde Batı Almanya olarak katıldığı turnuvada Danimarka, Uruguay ve İskoçya ile verdiği grup mücadelesini 2. sırada bitirerek bir üst tura yükseldi.

Son 16 turunda Meksika, Bulgaristan'ı, Almanya da Fas'ı eleyerek çeyrek finalde eşleşti.

Karl-Heinz Rummenigge ve Lothar Matthaus'lu Almanya ile Hugo Sanchez'in formasını giydiği Meksika arasındaki karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatma bölümleri golsüz sona erdi. Penaltı atışlarında hata yapmayan Almanlar, ev sahibi Meksika'yı eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Fransa'yı eleyen Almanya, finalde ise Arjantin'e mağlup olmuştu.

SON OLARAK KONFEDERASYON KUPASI'NDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER!

İki takım arasındaki rekabette son maç, geçen yılki Konfederasyon Kupası'nda oynandı.

Soçi'de 29 Haziran'da yapılan maçta Almanya, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.



ALMANYA

Fenerbahçe ve Adanaspor'u çalıştırması nedeniyle Türkiye'deki futbolseverlerce tanınan Joachim Löw'ün 2006'dan bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı Almanya, Avrupa elemelerinde Kuzey İrlanda, Çekya, Norveç, Azerbaycan ve San Marino'nun bulunduğu C Grubu'nda mücadele etti.

Çıktığı 10 karşılaşmanın 10'unu da kazanan Almanya, rakip ağları 43 kez sarstığı ve 4 gol yediği grubu 30 puanla lider tamamlayarak, 19. kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Almanya, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Norveç-Almanya: 0-3

Almanya-Çekya: 3-0

Almanya-Kuzey İrlanda: 2-0

San Marino-Almanya: 0-8

Azerbaycan-Almanya: 1-4

Almanya-San Marino: 7-0

Çekya-Almanya: 1-2

Almanya-Norveç: 6-0

Kuzey İrlanda-Almanya: 1-3

Almanya-Azerbaycan: 5-1

TAKIM O G B M A Y Av P Almanya 10 10 0 0 43 4 39 30 Kuzey İrlanda 10 6 1 3 17 6 11 19 Çekya 10 4 3 3 17 10 7 15 Norveç 10 4 1 5 17 16 1 13 Azerbaycan 10 3 1 6 10 19 -9 10 San Marino 10 0 0 10 2 51 -49 0

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Jürgen Klinsmann, Lothar Matthaus gibi isimlerin formasını terlettiği Almanya, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Manuel Neuer'in kulübü Bayern Münih'te sergilediği performansı turnuvada da göstermesini umuyor.

Defansta görev yapan Mats Hummels, Thomas Müller ve Mario Gomez gibi deneyimli futbolcuları kadrosunda barındıran Almanya, Julian Draxler, Toni Kroos, Timo Werner gibi geniş bir dinamik oyuncu yelpazesine sahip.

Teknik direktör Löw, ayrıca Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'a da kadroda yer verdi.

DÜNYA KUPASI'NDA DAHA ÖNCE NELER YAPTILAR?

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 18 kez katıldı. Turnuvadaki ilk tecrübesi olan 1934 yılında üçüncülüğü elde eden Almanya, kupayı 4 kez müzesine götürdü. 1954'te İsviçre'de düzenlenen, 1974'te ev sahipliği yaptığı, 1990'da İtalya'da organize edilen ve 2014'te Brezilya'daki turnuvaları kazanan Almanya'nın 4'er ikinciliği ve üçüncülüğü bulunuyor.

Dünya kupalarında 106 maç yapan Almanya, bu maçlardan 66'sını kazandı, 20'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2014'te katılan Almanya, Dünya Kupası tarihi boyunca 224 gol attı, kalesinde 121 gol gördü.

Almanya'nın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1934 - 3'üncü

1938 - İlk tur

1954 - Şampiyon

1958 - 4'üncü

1962 - Çeyrek final

1966 - 2'nci

1970 - 3'üncü

1974 - Şampiyon

1978 - İkinci grup aşaması

1982 - 2'nci

1986 - 2'nci

1990 - Şampiyon

1994 - Çeyrek final

1998 - Çeyrek final

2002 - 2'nci

2006 - 3'üncü

2010 - 3'üncü

2014 - Şampiyon

KADRO

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig)

ALMANYA'NIN FİKSTÜRÜ

23 Haziran (TSİ: 21.00): Almanya-İsveç (Fisht Stadı - Soçi)

27 Haziran (TSİ: 17.00): Güney Kore-Almanya (Kazan Arena - Kazan).

MEKSİKA

Meksika, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri'nde ABD, Kosta Rika, Honduras, Panama, Trinidad ve Tobago ile mücadele etti.

10 maç oynadığı eleme grubunda 6 galibiyet, 3 beraberlikle 21 puan toplayan Meksika, lider olarak Rusya bileti almaya hak kazandı.

Meksika, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

ABD-Meksika: 1-2

Panama-Meksika: 0-0

Meksika-Kosta Rika: 2-0

Trinidad ve Tobago-Meksika: 0-1

Meksika-Honduras: 3-0

Meksika-ABD: 1-1

Meksika-Panama: 1-0

Kosta Rika-Meksika: 1-1

Meksika-Trinidad ve Tobago: 3-1

Honduras-Meksika: 3-2

Takım O G B M A Y Av P Meksika 10 6 3 1 16 7 9 21 Kosta Rika 10 4 4 2 14 8 6 16 Panama 10 3 4 3 9 10 -1 13 Honduras 10 3 4 3 13 19 -6 13 ABD 10 3 3 4 17 13 4 12 Trinidad ve Tobago 10 2 0 8 7 19 -12 6

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Antonio Carbajal, Hugo Sanchez, Jorge Campos, Cuauhtemoc Blanco gibi oyuncuların forma giydiği Meksika, Javier Hernandez, Andres Guardado ve Raul Jimenez gibi önemli oyuncularıyla başarı kovalayacak.

Manchester United ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giydikten sonra kariyerini West Ham United'da devam ettiren 29 yaşındaki Hernandez, attığı 49 golle milli takım tarihinin en skorer futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Hirving Lozano, Meksika Milli Takımı'yla ilk Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

DÜNYA KUPASI'NDA DAHA ÖNCE NELER YAPTILAR?

Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 15 kez katıldı. Dünya Kupası tarihinde 53 maç yapan Meksika, bu maçlardan 14'ünü kazandı, 14'ünden beraberlikle, 25'inden mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2014'da katılan Meksika, Dünya Kupası tarihi boyunca 57 gol attı, kalesinde 92 gol gördü.

En büyük başarısı çeyrek final olan Meksika'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1950 - İlk tur

1954 - İlk tur

1958 - İlk tur

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1970 - Çeyrek final

1978 - İlk tur

1986 - Çeyrek final

1994 - İkinci tur

1998 - İkinci tur

2002 - İkinci tur

2006 - İkinci tur

2010 - İkinci tur

2014 - İkinci tur

MEKSİKA'NIN DÜNYA KUPASI'NDAKİ 23 KİŞİLİK KADROSU



Kaleci: Guillermo Ochoa (Standard), Alfredo Talavera (Toluca), Jesus Corona (Cruz Azul),

Savunma: Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt), Diego Reyes (Porto), Hector Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Edson Alvarez (Club America), Jesus Gallardo (Pumas), Miguel Layun (Sevilla),

Orta saha: Rafa Marquez (Atlas), Hector Herrera (Porto), Jonathan dos Santos (LA Galaxy), Andres Guardado (Real Betis), Marco Fabian (Eintracht Frankfurt), Giovani Dos Santos (LA Galaxy),

Forvet: Javier Hernandez (West Ham United), Raul Jimenez (Benfica), Oribe Peralta (Club America), Jesus Corona (Porto), Carlos Vela (LAFC), Javier Aquino (Tigres), Hirving Lozano (PSV).

FİKSTÜRÜ

23 Haziran (TSİ: 18.00): Güney Kore - Meksika (Rostov Stadı - Rostov)

27 Haziran (TSİ: 17.00): Meksika - İsveç (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

ÖNCEKİ GÜNLER NELER OLMUŞTU?

Açılış maçında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı farklı geçerken turnuvanın üçüncü günü de geride kaldı. İkinci günün ilk maçında Mısır ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mohamed Salah'ın tedbir gerekçesiyle oynamadığı mücadelede Kasımpaşalı Trezeguet sahne aldı. Maç 0-0 devam ederken Jose Gimenez'in kafası, Uruguay'a kritik 3 puan getirdi.

Günün ikinci maçında Galatasaraylı Younes Belhanda'nın da forma giydiği Fas, İran ile karşı karşıya geldi. Mısır - Uruguay maçı gibi İran da son dakika golüyle 3 puana ulaştı. Günün son maçında turnuvanın favorilerinden gösterilen iki takım karşı karşıya geldi. Son Avrupa şampiyonu Portekiz, maçın henüz başında Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, turnuvanın başlamasından saatler önce Julen Lopetegui'nin görevine son verilen İspanya'da Diego Costa skoru eşitledi. Cristiano Ronaldo, ilk yarının sonlarında bir kez daha sahne aldı ve David De Gea'nın büyük hatasının da yardımıyla skoru 2-1'e getirdi. İspanya, Diego Costa ile skoru bir kez daha eşitledi ve Nacho'nun harika golüyle bu kez öne geçti!

İspanya, 3 puana ulaşacakken Ronaldo bir kez daha sahne aldı! Yıldız futbolcu, maçın bitimine dakikalar kala attığı harika frikik golüyle hat-trick yaptı ve takımına 1 puanı kazandırdı. Portekizli yıldız, üst üste 4 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başaran dördüncü futbolcu olurken bir Dünya Kupası'nda hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Turnuvanın üçüncü günü dün geride kalırken oynanan dört maç futbolseverlerin nefeslerini kesti. Dünün açılış maçında evinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e finalde kaybederek büyük hayal kırıklığı yaratan Fransa, Avustralya'yla karşı karşıya geldi. Horozlar, ilk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Antoine Griezmann ve Pogba'nın golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fransa - Avustralya maçında hakem Andres Cunha, Dünya Kupası finalleri tarihinde ilk kez Video Yardımcı Hakem uygulamasına başvurdu ve Griezmann'a yapılan müdahelede penaltı kararı verdi. Böylece Dünya Kupası'nda ilk kez VAR uygulaması kullanılmış oldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) June 17, 2018

Dünün ikinci maçında kupayı 3. kez kazanmak isteyen Arjantin, Dünya Kupası finallerine ilk kez katılan İzlanda ile karşı karşıya geldi. Tangocular, Agüero ile öne geçse de Alfred Finnbogasson'un golüne engel olamadı. Arjantin, ikinci yarı rakip kale önüne abluka kursa da aradığı gol pozisyonlarını bulamadı. Tangocular'ın imdadına Lionel Messi yetişecekti ki yıldız futbolcu penaltı atışından yararlanamadı ve maç 1-1 sona erdi.

Dünün üçüncü maçında da VAR uygulaması kullanıldı. Peru, 45. dakikada penaltı kazandı ancak Christian Cueva, penaltı vuruşundan yararlanamadı! Danimarka ise RB Leipzig forması giyen Yussuf Poulsen'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Dünün son maçında Hırvatistan, Nijerya ile karşı karşıya geldi. Nijerya'da Oghenekaro Etebo, 32. dakikada kendi kalesine attığı golle Hırvatistan'ın 1-0 öne geçmesine neden oldu. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Luka Modric, penaltıdan bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi ve Hırvatistan, tarihinde 5. kez katıldığı Dünya Kupası'na grubunda lider olarak başladı!