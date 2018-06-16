Almanya - Meksika maçı ne zaman?

Almanya ve Meksika, 17 Haziran 2018 Pazar günü Dünya Kupası 2018 Grup F maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Almanya son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Meksika son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 110 kodlu maçı oynayanlar; Almanya galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Meksika galibiyet oranı 6.25. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Almanya son haftadaki Meksika müsabasında 4-1 kazandı.

Meksika ise Almanya karşılaşmasında 4-1 yenildi.