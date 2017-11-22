Almanya merkezli uçak İstanbul'a 'acil' iniş yaptı

Almanya merkezli Lufthansa Havayolları'nın Frankfurt-Tahran seferini gerçekleştiren DLH600 sefer sayılı Boeing 747 tipi tarifeli uçağı seyir halindeyken yolculardan biri aniden rahatsızlandı.

İHA'nın haberine göre; uçağın pilotu en yakın meydan olan İstanbul'a inme kararı aldı. Atatürk Havalimanı'na Hava Trafik Kontrolörleriyle irtibata geçerek durumu bildiren pilot, gerekli iznin alınmasının akabinde saat 19.20'de Atatürk Havalimanına acil iniş gerçekleştirdi.

KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA HASTANEYE KALDIRILDI

Uçağa gelen havalimanındaki sağlık ekipleri rahatsızlanan hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 61 yaşındaki erkek yolcu daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

A

tatürk Havalimanı'na acil iniş gerçekleştiren uçak iki saatlik bekleyişin ardından Tahran'a gitmek üzere saat 21.25'te yeniden havalandı.

almanya

acil iniş

kalp krizi

atatürk havalimanı