Avrupa Komisyonu'nun bugün açıklayacağı Türkiye ilerleme raporunun, 2005 yılında AB ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasından bu yana en kötü rapor olacağı ifade ediliyor.

Roth, Lüksemburg'daki AB bakanları toplantısına gelirken yaptığı açıklamada, "Avrupa değerler topluluğunun bir üyesi olmayı isteyip istemediğine karar vermek Türkiye'deki sorumluların elinde" dedi.

Roth ayrıca "Kapının kapatılmamasını tavsiye edeceğim. Bu, Türkiye'de hala Avrupalı değerleri isteyenlere yönelik yanlış bir sinyal olur" diye konuştu.

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