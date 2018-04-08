Almanya’nın Kuzen Ren Vestfalya eyaletine bağlı Münster kentinde minibüsünü kalabalığın üzerine süren ve 2 kişinin ölümüne neden olan saldırganın Alman vatandaşı 48 yaşındaki Jens R. olduğu açıklandı.



Olayla ilgili soruşturma derinleştirilse de soruşturmayı yürüten yetkililer 48 yaşındaki saldırganın bu olayı neden gerçekleştirdiğine dair ellerinde hiçbir bulgu olmadığını açıkladı. Polis ve soruşturmayı yürüten savcılarca yapılan ortak açıklamada saldırının arka planına ilişkin, soruşturmayı sürükleyecek herhangi bir arka plana ulaşılamıdığı bildirildi.



Yerel medyada yer alan bazı haberlerde saldırgan Jens R.'nin psikolojik problemleri olduğu yönündeki iddialar dikkat çekerken polis ise bu bilgiyi henüz doğrulamış değil.



Yaşanan olayın ardından ölenlerin anısına yerel halkın olay yerinde mum yaktığı görüldü.

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