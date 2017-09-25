Almanya seçimleri piyasaları ve euroyu nasıl etkiler?

Almanya'da genel geçim sonuçlarının zorlu geçecek koalisyon görüşmelerini gündeme getirmesi , piyasaların da belirsiz bir tabloyla karşı karşıya kalmasına yol açtı.
Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) seçimleri kazansa da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) muhalefette kalacağını söylemesi, büyük koalisyonun uzak bir ihtimal olarak kalmasına neden oldu.
Bu yüzden Merkel'in Hür Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi ile uzun sürecek koalisyon görüşmelerine girmesi bekleniyor.
Diğer yandan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) parlamentoya girmesi de uzun vadede analistler tarafından Euro Bölgesi için bir risk olarak görülüyor.
Almanya'da düzenlenen seçim sonuçlarına ilk tepki ise Asya piyasalarının açılmasının ardından euronun iki günlük yükselişini durdurarak düşüşe geçmesiyle görüldü.
Pazartesi günü Yeni Zelanda'da euro, Amerikan dolarına karşı yüzde 0,4 düşerek 1,1903'a kadar indi.
Euro Bölgesi'nin para birimi bu yıl yüzde 13 değer kazanmıştı.
Alman gazetesi Die Welt'in kıdemli finans editörü Holger Zschaepitz da attığı tweetinde, "Euro, Merkel'in koalisyon engeli ile karşılaşması ve euro karşıtı parti AfD'nin parlamentoya girmesiyle düştü" ifadesini kullandı.
'Sonuçlar euronun aleyhine'
Brüksel merkezli Bruegel düşünce kuruluşunun direktörü olan ekonomist Guntram Wolff, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada hükümetin uzun bir sürede kurulması durumuna piyasaların tepkisinin olumsuz olacağını söylüyor.
Ancak Wolff'a göre durum çok da dramatik değil.
Saxo Bank'ın kur stratejisinin başında bulunan John Hardy ise sonuçların euronun aleyhine olduğunu söylüyor:
"Avrupa Birliği adına en iyi sonuç büyük koalisyon olduğu için sonuçlar euro aleyhine, büyük koalisyon olsaydı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da öngördüğü gibi daha çok mali entegrasyonun sağlandığını görebilirdik.
"Ancak şimdi SPD kendileri adına felaket gibi gelen sonuçların ardından muhalefet olmaya karar verdiği için tek seçenek CDU, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi'nden oluşan garip koaliyon gibi gözüküyor.
Hür Demokrat Parti ise Almanya'nın AB projesine olan bağlılığına karşı çıkıyor."
'AfD risk iştahı açısından iyi değil'
Hardy ayrıca aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) parlamentoya girmesinin risk iştahı açısından parlak olmayacağını vurguluyor.
İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, "Tek bir seçim ile euronun beli kırılmaz ancak var olmasına rağmen unutulan bazı riskler akıllara gelecektir" açıklamasında bulunuyor.
Manukyan, AfD'nin ilk etkisinin ise Merkel'in daha sağa kaymasıyla göstereceğini söylüyor: "Bölgenin en başarılı ekonomisinde bile böyle bir parti zafer kazanabiliyorsa sorunu sadece 'kemer sıkma politikalarına' bağlamak hatalı olur."
- Almanya'da Merkel 4. kez genel seçimi kazandı, AfD yüzde 13 oyla Meclis'e girdi
- AfD sözcüsü: Türkiye Avrupa'nın parçası değil ama ilişkilerimiz iyi olmalı
- Profil: Angela Merkel
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