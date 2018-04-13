Almanya: Suriye'deki kimyasal saldırının sonuçları olmalı!

Almanya Dışişleri Sözcüsü, müttefik ülkelerle Suriye'deki kimyasal saldırının sonuçları olması gerektiği konusunda anlaştıklarını söyledi.

Suriye'yi gündemine alan bir diğer Alman yetkili ise Almanya Hükümet Sözcüsü idi. Sözcü, Almanya'nın Rusya üzerindeki politik baskıyı sürdürebilmek için yapabileceği her şeyi yapacağını söyledi.

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