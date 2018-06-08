Almanya, hazırlık maçında Bay Arena'da ağırladığı Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti.

8. dakikada Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçen Panzerler, 43. dakikada Hawsawi'nin kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti ve bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Suudi Arabistan, 84. dakikada Taisir Al Jassim'in golüyle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Almanya mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Alman taraftarlar maç sırasında İlkay Gündoğan'ı protesto ettiler.