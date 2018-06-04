Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası öncesinde turnuvaya katılacak takımlar, nihai kadrolarını belirlemeye başladı. Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw de Rusya'da olacak futbolcuları açıkladı! Almanya'da en büyük sürpriz Leroy Sane oldu. Bu sezon Manchester City formasıyla 32 lig maçına 10 gol, 15 asist sığdırarak şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Sane, Löw'ün kadrosuna giremedi. Sane, Almanya Milli Takımı'yla çıktığı 12 maçta ise sadece bir asist yapabildi.

Sane'yle birlikte ön kadroda yer alan Leverkusenli Bernd Leno ve Jonathan Tah ve Freiburg'un golcüsü Nils Petersen de nihai kadrodan çıkartıldı. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez de kadroda bulunuyor.

Meksika, İsveç ve Güney Kore ile F Grubu'nda yer alan ve ilk maçına 17 Haziran'da çıkacak Almanya kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris St-Germain)

Savunma: Jerome Boateng (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach), Jonas Hector (Köln), Mats Hummels (Bayern Münih), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rudiger (Chelsea), Niklas Sule (Bayern Munih)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St-Germain), Leon Goretska (Schalke), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Sebastian Rudy (Bayern Münih)

Forvet: Mario Gomez (Stuttgart), Thomas Müller (Bayern Munih), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (RB Leipzig)