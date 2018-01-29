Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin yüksek tirajlı gazetelerinden Express'in haberine göre, dün terör örgütü PYD/ PKK yandaşlarının Köln'de düzenlediği gösteri kente milyonlarca avroya mal oldu.

AA'nın haberine göre, cumartesi günlerinin esnafın en fazla satış yaptığı günler olduğunun hatırlatıldığı haberde, gösteri nedeniyle dün şehir merkezinde alışveriş hacminin hafta sonu yüzde 25 oranında azaldığına dikkati çekildi.

Philipp J. Meckert imzasıyla yayımlanan haberde, "Her dört müşteriden biri cumartesi günü bu gösteri nedeniyle alışverişe çıkmadı. Köln esnafı ve çevre sakinleri bu gösterilerin daha ne kadar süreceğini sorguluyor ve herkes bu durumdan şikayetçi." ifadeleri kullanıldı.

Köln'ün en işlek caddelerinden biri olan Schildergasse'de saatte ortalama 3 bin 400 kişinin alışveriş ettiği belirtilen haberde, gösteri nedeniyle cumartesi günü saat 12.00-19.00 saatleri arasında yaklaşık 24 bin müşteri kaybının yaşandığı ifade edildi.

Haberde, her müşterinin en az 50 avro harcadığının hesap edildiğinde toplam kaybın sadece bir cadde için 1,2 milyon avroya karşılık geldiği vurgulandı.

almanya

pkk

Terör

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER