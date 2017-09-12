Almanya Türkiye'ye silah ihracatını dondurdu

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer, 10 Eylül günü İstanbul'da bir Alman çiftin gözaltına alındığı iddiasından birkaç saat sonra Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın Pazartesi günü düzenlediği bir panel sırasında konuştu.

Reuters'in haberine göre Gabriel, "(Silah ihracatına ilişkin) Türkiye'nin bize gönderdiği bütün büyük talepleri karşılamayı, ki bunların sayısı az değil, dondurduk" dedi.

"NATO ÜYESİ TALEP EDERSE, BERLİN SİLAH GÖNDERMEKLE HÜKÜMLÜ, ANCAK ŞU AN MÜMKÜN DEĞİL"

Reuters, kararın ülkedeki kötüye giden insan hakları durumu ve bozulan ilişkiler nedeniyle alındığına dikkat çekerken koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar'ın (SPD) eski lideri olan Sigmur Gabriel, eğer bir NATO üyesi talep ederse, Berlin'in silah göndermekle yükümlü olduğunu hatırlattı, ancak bunun şu an mümkün olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı, silah ihracatının, uluslararası anlaşmalarla kabul edilmiş olması ya da silah yerine araç talebi olması gibi istisnai durumlarda mümkün olacağını ifade ettiği iddia edildi.

Berlin ve Ankara arasındaki ilişkiler özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kötüleşirken her iki ülke karşılıklı olarak vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmıştı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin hukuk ilkelerinden uzaklaştığını, bu nedenle ekim ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında, Türkiye ile yürütülen Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilmesi konusunu da görüşebileceklerini söylemişti.

Merkel, Türkiye'de Alman vatandaşlarının tutuklanmalarının siyasi olduğunu söylemişti.