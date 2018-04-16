İngiltere ile Rusya arasında eski Rus casusu Sergey Skripal ile kızı Yulya'nın zehirlenmesiyle başlayan krizle ilgili olarak ilginç bir iddia ortaya atıldı.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump zehirlenme olayıyla başlayan krizde Almanya ve Fransa'nın sadece 4'er Rus diplomatı sınır dışı etmesine öfkelendi.

Trump'ın ekibine Rus diplomatları sınır dışı etmek konusunda 'öncülük' etmek istemediğini söylediği ancak ABD'nin 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından Almanya ve Fransa'nın sadece 4'er Rus diplomatla ilgili karar almasının ABD Başkanı'nı sinirlendirdiği iddia edildi.

Haberde, Trump'ın danışmanlarının Trump'a Avrupa Birliği'nin toplam sınır dışı rakamının ABD ile yakın olduğunu söylediği ancak Trump'ın toplam rakamı umursamadığı bilgisine yer verildi.

Eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızı, İngiltere'nin Salisbury kentinde bir AVM'deki bir bankta bilinçsiz halde yatarken bulunmuş, İngiliz makamları ikilinin askeri sinir gazı kullanılarak zehirlendiğini açıklamıştı. Londra yönetimi olayla ilgili Rusya'yı suçlamış ve bir dizi yaptırım kararı almıştı.

Olayın ardından İngiltere 23 Rus diplomatı sınır dışı ederken, 25'ten fazla ülke yaklaşık 150 Rus diplomat için sınır dışı kararı almıştı.

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