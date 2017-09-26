Almanya ve Norveç'ten 5 adet A330 MRTT siparişi

NATO Destek ve Tedarik Ajansı, kısa adıyla NSPA adına, finansmanı Almanya ve Norveç tarafından sağlanmak üzere Fransız havacılık firması Airbus'a 5 adet çok amaçlı yakıt ikmal ve nakliye uçağı siparişi verildi. Böylece programda kullanılabilecek uçak sayısı 7 oldu.
Airbus A330 MRTT tipi uçaklar Hollanda ve Lüksemburg'un ardından iki ülkenin Avrupa/NATO Çok Amaçlı Tanker Lojistik (MMF) programına dahil edilmesi kapsamında sipariş edildi.
Almanya'nın Bonn şehrinde bulunan OCCAR üssünde imzalanan anlaşma, programa ilave ülkelerin gelmesi durumunda 4 ekstra uçağın teslimini de içeriyor.
Anlaşmaya göre Fransız Airbus iki yıl boyunca destek hizmeti de verecek. Tüm uçakların 2020 ve 2022 yılları arasında teslim edilmesi bekleniyor.
1.4 MİLYAR EURO ALMANYA'DAN
58.8 metre uzunluğundaki Airbus A330 MRTT saatte 880 kilometre hıza çıkabiliyor ve 45 ton yük taşıyabiliyor. Dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan tanker uçak, Britanya ordusunda 291 yolcu, 8 ordu paleti ve birer LD6 ve LD3 konteyneri kapasiteyle kullanılıyor.
250 milyon dolar ortalama birim maliyeti olduğu belirtilen uçaklar havada yakıt ikmalinin yanı sıra kargo taşımacılığında ve yaralı tahliyelerinde sıkça kullanılıyor.
2012 yılında Avrupa Savunma Ajansı (EDA) inisiyatifiyle NATO bünyesinde başlatılan MMF programındaki uçakların kullanım hakkı söz konusu 4 ülkede bulunacak. Sözleşmenin tutarıyla ilgili resmi bilgi verilmese de Almanya'nın programa 1.4 milyar euro finansman sağlayacağı iddia ediliyor.
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