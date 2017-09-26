Almanya'yı şaşırtan AfD'de ayrılık rüzgarı

Almanya'da gerçekleşen genel seçimlerde aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtı AfD'nin aldığı %12.6'lık oy dilimi ve 94 sandalye sayısıyla Federal Meclis'e üçüncü parti olarak giren AfD Eş Başkanı Frauke Petry, dün partide düşünce ayrılıkları olduğunu söyleyerek meclis grubuna dahil olmayacağını söylemişti.

Bugün ise Meclis üyesi Helmut Seifen tarafından, AfD ve Avrupa Parlamento üyesi Alman siyasetçi ve Petry'nin eşi olan Marcus Pretzell'in partideki görüş ayrılıklarından dolayı AfD'den ayrılmak istediği söylendi.

Meclis üyesi Helmut Seifen, "Sayın Pretzell, parlamento üyeleri ve AfD'ye ayrılmak istediğini söylemiştir" açıklamasında bulundu.

Pretzell ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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