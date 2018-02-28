Almanya Şansöylesi Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği ile Almanya Sosyal Demokrat Partisi, koalisyon hükümetinin kurulması durumunda ülkedeki tüm bölgelere 2025 yılına kadar yüksek hızda internet bağlantısı götürülmesi konusunda fikir birliğine vardı.

Kurulması planlanan koalisyonda şansölyenin baş danışmanı olacağı duyurulan Helge Braun, yüksek hızda internet bağlantısına sahip olmayı bir vatandaşlık hakkına dönüştürmek için hukuki altyapıyı hazırlayacaklarını söyledi.

Almanya’nın Bild Gazetesi’ne konuşan Braun, “Hızlı internet, tıpkı gaz, su ve elektrik gibi önemli bir kaynak ve bu nedenle şansölyeliğin öncelik tanıdığı konular arasına giriyor.”

Gelecekte yüksek hızda internetin Almanya’da yasal bir gereklilik haline geleceğini belirten Braun, 2025 yılına kadar federal hükümetin ve özel sektörün bu alana 100 milyar euronun üzerinde yatırım yapmasının öngörüldüğünü açıkladı.