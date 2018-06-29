Almanya’da seri katil şüphesi

Almanya’nın Bielefeld kentinde, aynı fabrikada çalışan işçi arkadaşını zehirlemek isterken yakalanan kişi hakkında, seri katil olabileceği şüphesiyle soruşturma açıldı. Kentteki metal fabrikasında çalışan bir işçi, yemeğinde kurşun tozu olduğunu fark ederek durumu yönetime bildirdi. Yönetim, gizli kamerayla takip başlattı. Görüntülerden, fabrikada 38 yıldır çalışan bir işçinin, arkadaşının yemeğine kurşun tozu karıştırdığı tespit edildi.

AYNI FABRİKADA 21 ÖLÜM

Gazete Habertürk'ün haberine göre polis, 56 yaşındaki işçiyi, cinayete teşebbüsten gözaltına aldı. Şüphelinin evinde cıva, kurşun ve kadmiyum maddesi bulundu. Son 3 yılda zehirlenen 2 işçiden birinin komada olduğu, diğerinin ise diyalize girdiği ifade edildi. Bielefeld polisi, 15 kişilik bir cinayet komisyonu kurdu ve aynı fabrikada 2000 yılından bu yana yaşamını yitiren 21 kişinin zehirlenerek ölüp ölmediklerini araştırmaya başladı.