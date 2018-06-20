Almanya’da tüm yollar paralı oluyor

Genişletilmiş otoban uygulamasının, 2022’ye kadar otobanlardan elde ettiği geliri büyük ölçüde artırmayı hedefleyen Almanya’nın bu doğrultuda attığı ilk adım olarak değerlendiriliyor.

Almanya’daki genişletilmiş otoban uygulaması ile ilgili bilgi veren DKV Euro Service Türkiye Satış Müdürü Deniz Çokcoş Sezer, “Almanya'daki otoyol ücretlerinin tüm ulusal karayollarını kapsaması ile birlikte Türk nakliyecisinin kullandığı yaklaşık 13 bin km’lik paralı yol 53 bin km’ye çıkacak. Bu uygulama, maliyeti aşağı çekmek için otoban dışında alternatif güzergahlara yönelen Türk nakliyecisine ciddi bir yük getiriyor.

Almanya sınırlarında ortalama 1900 km yol yapan Euro 5 sınıfı bir ticari araç, ücretli otobandan çıkarak alternatif güzergahlara yönelirse şu anda 214 avro ödüyor. Bu rakam 1 Temmuz’dan sonra 263 avro olacak. Bu yaklaşık yüzde 22 maliyet artışı demek. Almanya, bu uygulamayla ticari araçları ücretli otoban üzerinden ayrılmadan seyretmeye teşvik ederek, otoban gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Öte yandan, araç Almanya içinde daima ücretli otobanı kullanıyorsa bu yeni uygulama maliyetleri pek değiştirmeyecek. Almanya otobanlarında geçiş kutusu olmayan, ödemelerini nakit veya kart ile yapan araçların, kutu almalarını ve başvurularını geciktirmeden yapmalarını öneriyoruz. Zira, kutu alımı için başvurularda yoğunluk yaşanması bekleniyor” diye uyardı.