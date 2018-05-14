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Kültür-Sanat

Almanya’da yılın kadın sanatçısı Zeynep Gedizlioğlu!

Türk besteci Zeynep Gedizlioğlu, dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu. Eserleri, dünyaca ünlü sanatçılar ve topluluklarca seslendirilen Zeynep Gedizlioğlu'nun müziği "cesaretli" olarak nitelendirildi

14 Mayıs 2018 Pazartesi, 08:09:38

Avrupa'da adından sıkça söz ettiren Türk besteci Zeynep Gedizlioğlu, dünyada sadece kadın bestecilere verilen tek ödül olan Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü’nün bu yılki sahibi oldu.

Jüri üyeleri Gedizlioğlu'nun müziğini, "Çağdaş müziğe yeni bir soluk getiren ve zenginleştiren, detay ve farklılıkların titizce örülmesiyle yaratılan, yoğun, ödün vermeyen ve cesaretli" olarak niteledi.

Almanya'nın en prestijli kültürel ödüllerinden olan ve 1987’den bu yana verilen Heidelberg Kadın Sanatçı Ödülü, çarşamba akşamı Heidelberg Stadthalle'de gerçekleşecek törende Zeynep Gedizlioğlu'na takdim edilecek. Gecede Gedizlioğlu'nun 'Durak' adlı orkestra eseri, şef Anthony Hermus yönetimindeki Heidelberg Filarmoni Orkestrası tarafından seslendirilecek.

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