Almanya’nın Hamburg kentine 100 kilometre mesafedeki Dodau Ormanı’nda bulunan yaklaşık 500 yıllık çınar ağacı aşkın simgesi haline geldi. Eutin kasabası yakınlarında yer alan ve bir aşk kutusuna ev sahipliği yapan bu tarihi ağaca her yıl ortalama bin aşk mektubu bırakılıyor.

RESMİ POSTA KUTUSU OLARAK TESCİL EDİLMİŞ

Gazete Habertürk'ün haberine göre ağaç, Alman Posta İdaresi tarafından da posta kutusu olarak tescil edilmiş. Bir Romeo ve Juliet hikâyesini andıran ağaçtaki posta kutusu hakkında yazılan çizilen onca hikâye var ancak en doğru olan şey şu ki yüzlerce çift buraya bırakılan aşk mektupları sayesinde aşklarını diri tutmuş ve evlenmişler.

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