HT Magazin'de yer alan habere göre, kız arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen tescilli güzel, mekân çıkışı soruları yanıtladı.



Yakında Arnavutluk’a gideceğini açıklayan Abazi, “Bir yarışma programında sunuculuk yapacağım. Sık sık gidip geleceğim. Tolgahan (Sayışman) da fırsat buldukça gelecek ama ayrı kalacağız. Şimdilik fazla detay veremiyorum” dedi.

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