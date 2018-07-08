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Mutlu ve huzurlu bir ilişkisi olduğunu belirten Almeda, "Tolgahan zeki ve vizyon sahibi. Benim akıl hocam. Söyledikleri hep çıkar. Bazen Arnavut damarım tutuyor, eşimi dinlemeyip istediğimi yapıyorum. Ama sonra pişman oluyorum" dedi.