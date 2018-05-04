Almere City (Omniworld) - MVV Maastricht sahaya çıkıyor

Hollanda Eerste Divisie Play Off 1.Tur heyecanı devam ediyor. Almere City (Omniworld), 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü MVV Maastricht takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Almere City (Omniworld) son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. MVV Maastricht son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 362 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Almere City (Omniworld) kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.30, MVV Maastricht sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Almere City (Omniworld) önceki hafta Volendam mücadelesinde 2-0 kazandı.

MVV Maastricht ise Jong Ajax maçında 2-1 yenildi.