Almere City (Omniworld) - Volendam karşılaşma önü

Hollanda Eerste Divisie maçında Almere City (Omniworld) ile Volendam, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:45. Maç öncesi Almere City (Omniworld) 49 puanla 10. sırada, Volendam 46 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Almere City (Omniworld), son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Volendam son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 387 kodlu maçı oynayanlar; Almere City (Omniworld) galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.20, Volendam galibiyet oranı 2.40.

Almere City (Omniworld) son hafta oynanan Nac Breda maçında 0-2 yenildi.

Volendam ise Fortuna Sittard karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Almere City (Omniworld), bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Almere City (Omniworld), kendi sahasında 39 gol attı, 30 gol yedi.

Volendam, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Volendam 24 kez gol sevinci yaşadı, 38 kez topu ağlarında gördü.